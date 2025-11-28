Канцлер Німеччини був вражений як змістом цього плану, так і способом, у який про нього дізнався.

Лідери багатьох країн Європи дізналися про "мирний план" Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання російсько-української війни лише після того, як у ЗМІ оприлюднили його зміст.

Про це пише The New York Times із посиланням на 16 чиновників, які говорили на умовах анонімності. За словами співрозмовників видання, канцлер Німеччини був вражений як змістом цього плану, так і способом, у який про нього дізнався.

"Високопоставлені європейські чиновники знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде настільки вигідним для Росії. Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європа була виключена з зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення найбільшої наземної війни на континенті з часів Другої світової війни", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Після цього було організовано зустріч лідерів Євросоюзу на полях саміту "Великої двадцятки". Також було проведено зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, і Європа розробила власний план.

Автори матеріалу зазначили, що спочатку у Вашингтоні ігнорували ЄС, однак дипломати змогли вплинути на позицію Марко Рубіо, держсекретаря США, під час переговорів у Женеві.

Початковий "мирний план" США вдалося змінити, і у Європі це назвали перемогою.

"Мирний план" США: інші новини

Видання The Atlantic пише, що "мирний план" США може бути своєрідною тактикою, щоб збити вимоги Москви щодо України. Проте у Європі налаштовані скептично щодо цієї стратегії.

Агентство Reuters повідомляло, що запропонований адміністрацією Трампа "мирний план" був створений на основі російського документа. Незрозуміло, чому США скористалися ним для створення власного документа.

Вас також можуть зацікавити новини: