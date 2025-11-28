Зараз можна говорити лише про те, де провести лінію, що розмежовує території, контрольовані сторонами.

Україна не буде відмовлятися від своїх територій в обмін на досягнення миру. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю журналісту The Atlantic Саймону Шустеру.

"Сьогодні жодна розсудлива людина не підпише документ про поступку територіями. Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Він не підпише документ про поступки території. Конституція забороняє це. Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти української Конституції і українського народу", – заявив Єрмак.

За його словами, Україна готова обговорювати лише те, де слід провести лінію, що розмежовує території, контрольовані сторонами війни.

"Все, про що ми можемо реально говорити зараз, — це визначення лінії зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", – додав він.

Війна в Україні: інші заяви

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки після досягнення будь-якої мирної угоди. Він також наполягає, що Київ не можна змушувати поступатися територіями.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко в інтервʼю УНІАН акцентував, що жодного прогресу в перемовинах до кінця 2025 року очікувати не варто. За його словами, у "мирному плані" є пункти, за які диктатор Путін буде триматися як за привід, щоб не завершувати війну.

