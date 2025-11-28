У Відні в згорілому Mercedes знайшли тіло 21-річного українця

Тіло знайшли на задньому сидінні. Слідчі вважають, що авто підпалили, щоб приховати злочин.

У Відні в ніч на середу в згорілому автомобілі виявили тіло 21-річного громадянина України. Австрійська поліція офіційно класифікує інцидент як насильницьку смерть.

За даними krone.at, близько 00:30 перехожі помітили Mercedes, що горить. Очевидці викликали рятувальників. Коли пожежники прибули, авто вже було повністю охоплене вогнем. Під час огляду на задньому сидінні знайшли тіло молодого чоловіка.

Згодом встановили, що загиблий — українець. Загиблому був 21 рік. Про його зникнення раніше повідомив близький друг сім’ї, який живе за кордоном.

Судово-медична експертиза засвідчила травми, ймовірно завдані тупим предметом. Поліція розглядає як можливу причину смерті задуху або тепловий удар, але наголошує: смерть була насильницькою.

На місці виявили сліди каталізатора — це свідчить про навмисний підпал, імовірно з метою приховати злочин. За попередніми даними, потерпілого могли побити, а потім помістити в авто перед підпалом.

Мотив і підозрюваний поки що не встановлені. Австрійська поліція продовжує розслідування та розглядає всі можливі версії.

