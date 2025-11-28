Союзникам, можливо, доведеться взяти на себе більшу частину тягаря з відновлення України.

"Мирний план" для України, який позбавить країну окупованих Росією територій, обійдеться Європі дорого і створить осередок невизначеності, який буде обтяжувати економіку Європи довгі роки. Про це пише оглядач Reuters П'єр Бріансон.

Тягар відновлення України ляже на ЄС

Укладення мирної угоди порушує питання про те, чи погодиться Володимир Путін коли-небудь використати заморожені резерви своєї країни - близько 300 мільярдів доларів у США, Японії, Великій Британії та Європі - для відновлення України, як того вимагають уряди ЄС.

"Замість того, щоб Росія взяла на себе половину витрат, відмовившись від своїх заморожених резервів, союзникам України, можливо, доведеться взяти на себе більшу частину тягаря", - пише Бріансон.

За даними Світового банку, відновлення України має фінансуватися за рахунок коштів іноземних урядів, міжнародних організацій і приватних інвесторів. Однак якщо статус територій не буде врегульовано, Україна не зможе розраховувати на приплив приватного іноземного капіталу, і страх перед відновленням воєнних дій і новим російським вторгненням відлякуватиме інвесторів на довгі роки.

Також у статті нагадується, що до вторгнення на Донецьку і Луганську області припадало близько 15% ВВП України. Тому відновлення економіки потребуватиме часу.

Крім того, ЄС доведеться допомагати Києву в навчанні біженців, які повернулися, і фінансувати їхнє соціальне забезпечення, поки вони адаптуються. А тисячі солдатів, які повернуться до цивільного життя, потребуватимуть аналогічної підтримки.

Вступ України до Європейського Союзу також буде ускладнено порушенням її територіальної цілісності, якщо міжнародний статус двох регіонів, що перебувають у підвішеному стані, не буде остаточно врегульовано.

Новий конфлікт

Крім того, західним європейцям, найімовірніше, доведеться збільшити свої витрати на оборону навіть швидше, ніж вони планують.

"Інвестори, чиї акції європейських оборонних компаній впали на 5% після оголошення першого "мирного" плану Трампа, схоже, не розуміють, що Україна - не єдиний пункт призначення європейської зброї. Зростання оборонних бюджетів у регіоні має витрачатися на підготовку до потенційного конфлікту з Росією", - наголошується в статті.

Останнє занепокоєння для Європи та України полягає в тому, що "мир" дасть Путіну економічний перепочинок, пише Бріансон.

У початковому американському варіанті можливого перемир'я економічні санкції Вашингтона, що діють з 2022 року, будуть зняті. У результаті перспективи економіки - і, отже, переозброєння Росії - стануть більш райдужними, зазначає він.

Мирний план

Видання The Atlantic пише, що "мирний план" США може бути своєрідною тактикою, щоб збити вимоги Москви щодо України. Однак у Європі налаштовані скептично щодо цієї стратегії.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовлятиметься від своїх територій в обмін на досягнення миру.

