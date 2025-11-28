Трамп робить так само: ексрадниця Білого дому розкрила, чому Віткофф не боїться звільнення

Після витоку розмови з Кремлем головний переговорник Трампа опинився під вогнем критики, але президент його захищає.

Колишня головна радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл заявила, що Дональд Трамп навряд чи звільнить свого спецпосланця Стіва Віткоффа після витоку резонансної телефонної розмови, в якій він фактично підказував Кремлю, як підлеститися президенту США.

Як пише The Telegraph, Гілл переконана, що такі методи є "абсолютно типовими" для самого Трампа.

"Трамп робить так само"

Гілл наголосила, що скандальний дзвінок від 14 жовтня, попри шквал критики, навряд чи похитне позиції Віткоффа.

"Я не думаю, що Трамп здивується, — сказала вона. — Він сам діє точно так само".

Публікація розмови загрожує зірвати і без того тендітні переговори щодо мирного плану США для України. Після витоку в Конгресі пролунали заклики звільнити Віткоффа — деякі республіканці порівняли його поведінку з діями "платного агента Кремля".

"Ось що я б зробив": як Віткофф консультував Кремль

У розмові з радником Путіна Юрієм Ушаковим Віткофф рекомендував, як правильно вихваляти Трампа після його ролі в угоді щодо Гази:

привітати "досягнення",

підкреслити "повагу" до президента США,

подати його як "людину миру".

Саме ця тактика, за словами критиків, підриває легітимність американського посередництва.

Гілл заявила, що 28-пунктний план, який Віткофф підготував разом із Джаредом Кушнером та економічним радником Путіна Кирилом Дмитрієвим, "не є переговорами".

"Це укладання угод, — сказала вона. — Ви не бачите жодних поступок від Росії".

Гілл переконана: такий документ більше нагадує тіньову комерційну угоду, спрямовану не на мир, а на інтереси вузького кола осіб.

Таємна дипломатія

Аналітикиня порівняла підхід Віткоффа з "закулісними угодами" часів кардинала Рішельє:

"Це вирвано зі сторінок історії. Таємна дипломатія не принесе миру".

Попри скандал, Трамп став на захист свого посланця, заявивши, що Віткофф "просто робить те, що повинен робити укладач угод".

"Мирний план", але тільки на умовах Москви

Як повідомляв УНІАН, у четвер російський лідер заявив, що американська пропозиція може бути "основою для майбутніх домовленостей", але остаточний текст поки не погоджено. Сторони досі мають "кілька пунктів розбіжностей".

Втім, Sky News пише, що Путін почав з примирливого тону, а потім скотився до ультимативних вимог та сигналів, що не готовий до компромісів.

Наступного тижня Віткофф прибуде до Москви для зустрічі з Путіним. Очікується, що вони спробують узгодити фінальний варіант угоди — однак після скандалу довкола дзвінка переговорний процес опинився під ще більшим тиском.

