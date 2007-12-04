"Екологічне лихо" в Криму не вплине на курортний сезон, - так вважає міністр туризму півострова Володимир Савельєв, повідомляє 5 канал.

Він стверджує: інформація, поширена у медіа про те, що Крим буде закритим для відпочинку щонайменше на 5 років, - не відповідає дійсності. Адже забруднення не вийшло за межі Керченської протоки і зашкодило переважно острову Тузла та російському узбережжю. Остаточно очистити берег мають до Нового року, адже на свята, вже заброньовано 90% кримських оздоровниць та комплексів відпочинку.

Володимир Савельєв: "Умного туриста не уменьшится, а к нам сейчас в Крым едут, честно говоря, умные туристы. Они едут не только повалятся на пляже, а посмотреть историю Крыма (...) Угрозы покупаться в море, поверьте мне, абсолютно не будет."

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм в Керченській протоці постраждали більш як десять суден, у результаті в морі виявилось близько 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

27 листопада на прес-конференції екологи і «зелені» заявили, що «нафтова пляма дрейфує і вже розтягнулась уздовж узбережжя Південного берега Криму». Вони заявили, що якщо сьогодні не вжити термінових заходів, то пляжі ПБК можуть виявитись під загрозою забруднення, а отже й курортний сезон у Криму може бути зірваний, причому не тільки в 2008 році.

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим наголошує, що заява екологів про нафтові плями, що розтягнулися вздовж Південного берега Криму, не має під собою підстав. Як нагадує прес-служба кримського Главку МНС, «нібито плями уздовж ПБК» екологи розглянули на одержаних із супутника знімках, які було розміщені на інтернет-порталі Google Earth. Кримські рятувальники вивчили супутникові дані з даного інтернет-порталу, які були взяті за основу висловлювань екологів. У МНС вважають, що ці знімки було зроблено орієнтовно в березні-квітні 2007 року. За даними рятувальників, темні плями вздовж узбережжя, які були сприйняті екологами як нафтові плями, насправді є «весняними паводковими водами з гірських річок, характерними для Криму і всіх країн Чорноморського басейну».