Куніцин: Ну скажіть, я що - ідіот?

Севастополь. 4 грудня. УНІАН. Місто Севастополь на реалізацію президентського указу „Про деякі заходи з розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі” може отримати 92 млн.грн.

Про це у сьогоднішньому прямому ефірі кримської приватної ТРК „Неаполь” заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

„Ми підрахували, Севастополь загалом отримає на усі ці речі 92 млн.грн. Ну скажіть: я що - ідіот? Як глава міста - мушу відмовлятися від того, що нам дають з бюджету кошти на приведення в порядок двох театрів, бібліотеки і будівництво школи? (школи-колегіуму з українською мовою навчання - УНІАН), - зазначив він.

За словами С.КУНІЦИНА, „коли Указ Президента щодо Криму і Севастополя готувався, уряду АРК і адміністрації Севастополя було запропоновано над ним попрацювати. Ми попрацювали більш професійно і активно, ніж уряд і Верховна Рада Криму”. Відповідаючи ж на репліку ведучого, що „тут мабуть доведеться йти на якісь поступки”, С.КУНІЦИН категорично заявив: „ні про які поступки мова не йде”. На думку С.КУНІЦИНА, кожен з політиків читає даний президентський указ так, „як він хоче його бачити”.

Як також наголосив глава виконавчої влади Севастополя, він проти перекосів в національній політиці. С.КУНІЦИН наголосив, що слід розвивати культуру і мову своєї держави, а також мови і культури інших національних меншин.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про деякі заходи з розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну, Раді міністрів Криму, Севастопольській міськдержадміністрації розробити і затвердити комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.

У той же час, деякі кримські політики різко розкритикували цей документ. Зокрема, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що вищезазначений указ Президента спрямований, насамперед, не «на зміцнення української мови, а на знищення російського духу в Криму».

У свою чергу голова Верховної Ради Автономії Анатолій ГРИЦЕНКО стверджує, що на півострові немає проблеми з вивченням української мови, як і будь-якої іншої мови. За даними голови парламенту автономії, в Криму функціонує близько 600 шкіл, з них 7 - з українською мовою навчання, є школи з подвійною мовою навчання (російською і українською мовами), є школи з трьома мовами навчання (російською, українською і кримськотатарською мовами).