Кримський БЮТ котить бочку на Радмін

Депутат Верховної Ради Криму від Блоку Юлії Тимошенко Юрій МОГАРИЧЬОВ вважає, що сьогодні треба підтримувати розвиток української мови в Криму, "але не в збиток розвитку російської, кримськотатарської і мов інших народів".

Коментуючи ситуацію, що склалася в Криму після Указу Президента «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі», він заявив, що «всі подібні документи, на жаль, не носять позитивних дій з погляду зміцнення міжнаціональної згоди».

Як повідомляє прес-служба кримської організації ВО "Батьківщини", за словами Ю.МОГАРИЧЬОВА, «природа Указу», виходить з Ради міністрів Криму.

Ю.МОГАРИЧЬОВ відзначив, що сам вирішив розібратися в цьому питанні і направив звернення до голови Радміну Криму. «Я направив звернення до прем`єр-міністра Криму з проханням, щоб він розповів, в чому полягали згадані в Указі Президента ініціативи. Чи візувався даний проект Указу. Але я особисто не сумніваюся, що, звичайно ж, ініціатива була. І даний проект Указу кримсьою владою візувався», - заявив депутат.

Характеризуючи ініціативи уряди Криму, згадані в Указі В.ЮЩЕНКА, депутат ВР автономії відзначив, що в ініціативах кримського уряду бачить, "напевно, деякі, не зовсім ідеологічні, уявлення". "Наприклад, побудуємо школу. Значить, для цього будуть виділені гроші на будівництво, а раз будуть виділені гроші, то їх можна буде яким-небудь чином оприбутковувати", - пояснює ініціативу Радміну депутат.

Він також підкреслив, що «українська мова, як і мови інших народів, що проживають у Криму необхідно розвивати, але при рішенні питання розширення мережі шкіл з тією або іншою мовою навчання, необхідно в першу чергу керуватися побажаннями людей, як це передбачено Конституцією України і Конституцією АРК».