Севастополь подав пропозиції на «7 природних чудес України»

В Україні триває просвітницька акція «7 природних чудес України», яка має на меті пропагування унікального природного світу України та привернення уваги до об’єктів, що мають перспективу стати цікавими не лише для українського, а й для закордонного туристичного товариства.

Одним із завдань акції організатори визначили своєрідну «інвентаризацію» природних пам’яток, щоб визначити, в якому вони перебувають стані, та забезпечити порядок і охорону цих об’єктів, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, одного з організаторів акції Миколи ТОМЕНКА.

«На даний момент ми продовжуємо отримувати пропозиції щодо участі в акції від обласних оргкомітетів, а також від наукових та громадських організацій», – сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що на сьогоднішній день надійшли пропозиції від таких регіонів:

місто Севастополь: (Мис Фіолент; Мис Айя; Балаклавська бухта);

Вінниччина: (Іллінецька астроблема (зоряна рана); Уладівська субпопуляція зубра європейського; Бузькі пороги);

Волинь: (озеро Світязь; Черемський природний заповідник; Оконські джерела);

Дніпропетровщина: (Комплекс геологічних об’єктів Криворізького залізорудного басейну; Річка Оріль; Самарський ліс);

Донеччина: (Заповідник „Кам’яні могили”; Крейдяні гори);

Житомирщина (Камінне село; Ольжині купальні; Скеля «Голова Чацького»);

Закарпаття: (Озеро Синевир; Долина нарцисів; Гора Говерла; Соляні печери та озера Солотвина; Найдовша липова алея в Європі; Географічний центр Європи; Мінеральна зона „Поляна”);

Кіровоградщина: (Урочище «Монастирище»; Урочище «Козацький степ»; Урочище «Чорний ліс»; Урочище «Каскади»);

Одещина: (Острів Зміїний, Дунайський біосферний заповідник; Урочище „Дністровські плавні”; Ландшафтний заказник „Савранський ліс”; Тилігульський ландшафтний парк);

Полтавщина: (Регіональний ландшафтний парк «Гадяцький»; «Суперслід»);

Сумщина: («Яблуня-колонія»; Михайлівська цілина; Середньосеймський заказник);

Тернопільщина: (Дністровський каньйон; Печери Тернопільщини; Кременецькі гори; Медобори);

Херсонщина: (Біосферний заповідник „Асканія-Нова”; Чорноморський біосферний заповідник; Урочище Буркути);

Хмельниччина: (Печера „Атлантида”; Китайгородське відслонення; Озеро „Святе”);

Черкащина: (Урочище «Карлзбад»; Буцький каньйон; Дуб Максима Залізняка; Тясминський каньйон);

Чернігівщина: (Урочище Замглай; Узруївські джерела; Багатовіковий дуб; Річка Десна).

Як нагадує прес-служба, об’єктами для участі у конкурсі стали геологічні об’єкти: гори, печери, вулканічні масиви; а також озера, річки, природні (лісові) масиви тощо.

Оргкомітет акції просить обласні оргкомітети прискорити визначення своїх претендентів на звання природних чудес України та якнайшвидше надіслати відповідні пропозиції до Оргкомітету акції.