Найбільший кінотеатр Ялти зачинив свої двері із-за української мови
Новація на руку "піратам"?
Найбільший кінотеатр Ялти зачинив свої двері. Головна причина закриття - обов`язкове дублювання іноземних фільмів за рішенням Служби кінематографії Мінкультури України.
Єдина кінозала, що залишилася в місті - в готелі «Ореанда» - теж під загрозою банкрутства. Її основні глядачі – курортники з країн ближнього зарубіжжя. У дирекції вже прогнозують зрив літнього кіносезону.
Уже навесні іноземні кіногерої мовитимуть з екрана тепер єдиного ялтинського кінотеатру українською. Ще один, найбільший у Ялті кінотеатр закрився внаслідок новації - кінострічки суто державною, себто українською.
Разом із постановою зросла й орендна плата для кінопрокатників. Учасники ринку обурені: для них такі запровадження - крах.
Ігор Єричев, директор кінотеатру: «Вне сезона, когда мы принимаем не только местных зрителей, – это одно, а летом же это практически 50% наших зрителей – это приезжие. А приезжают в основном откуда – это Россия, Беларусь. Они не то, что… Они даже не смогут смотреть этот фильм, потому что они не знают этого языка. Поэтому, как бы не хотели, не старались – ничего из этого хорошего не выйдет».
Ялтинці і відпочивальники відтепер перш, ніж купити квитки, неодмінно поточнюють: якою мовою фільм? Якщо українською - ідуть геть.
Денис Комаров, житель Ялти: «Когда по телику дублируют, ну, вы знаете, внизу типа титров, ну, это ещё так более-менее, но дублироваться именно – не катит».
Ганна Сухих, відпочивальниця з Росії: «Это очень плохо, потому что мы приезжаем сюда, и наши фильмы хочется посмотреть на своём родном языке. Мы не понимаем украинского языка – это не совсем хорошо для нас».
Люди поспішають підписатися під відкритим листом, адресованим президенту, спікеру і прем`єру країни, де прокатники благають залишити тільки субтитрування українською. Ця акція всіх кримських кінотеатрів триває майже два тижні. Дистриб’ютори скаржаться: новація на руку лише кінопіратам.
Ігор Єричев, директор кінотеатру: «Пираты получат от этого хороший финансовый результат, а кинотеатры получат однозначный минус. Государство не хочет давать право зрителю самому определять тот язык, на котором он хочет смотреть фильм. А они просто в принудительном порядке оставляют только один вариант – это украинский».
Фільмів же російською кінотеатру вистачить на два місяці.
НТН (Олена Механік, Олександр Хоменко, Крим).