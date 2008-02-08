У Сімферополі шматували кіноафіші українською мовою

У Сімферополі активісти Кримського відділення Міжнародного молодіжного фронту «Прорив» провели акцію протесту проти обов`язкового дублювання фільмів українською мовою.

Як повідомила кореспондентові УНІАН лідер кримського «Прориву» Надія ПОЛЯКОВА, «проривовці» порвали близько півтисячі кіноафіш українською мовою, прибрали за собою сміття, а потім купили квитки до одного з кінотеатрів Сімферополя на фільм російською мовою «1814», що розповідає про ліцейські роки Олександра Пушкіна. «Ми не хуліганили, ми озвучили настрій кримчан», - заявила Н.ПОЛЯКОВА.

На думку активістів «Прориву», в таких регіонах, як Крим, де ”велика частина населення – російськомовні люди”, недозволенно ”зняття з кінопрокату російськомовних фільмів”. «Українська влада, можливо, задумається, що не варто вживати таких радикальних заходів для розвитку української мови. Ми вважаємо, що це не зовсім правильні підходи», - сказала Н.ПОЛЯКОВА.

Учасники акції зібрали підписи до керівництва України проти дублювання фільмів українською мовою.

У Криму збір підписів організували місцеві кінопрокатники, оскільки вважають, що кінотеатри півострова зазнаватимуть збитків від нововведень. На думку кінопрокатників, велика частина кримчан не дивитимуться фільми українською. Крім того, зазначають організатори збору підписів, такі фільми не дивитимуться і відпочиваючі, оскільки вони не розуміють українську мову. За даними організаторів, вже зібрано близько тисячі підписів.