У Київській фортеці відкриється фотовиставка, присвячена людям у дорозі

У п’ятницю, 14 березня, о 18.30 на території музею “Київська фортеця” в Капонірі №2 відкривається фотовиставка “Номади: на лінії горизонту”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив координатор мистецького проекту “Номади: на лінії горизонту” Олександр КАМЕНЕЦЬ.

Як повідомив куратор проекту, мистецтвознавець Петро БЕВЗА, проект «На лінії горизонту» має на меті ознайомити людей з так званим явищем «номадизму» (кочівництва – УНІАН), донести до суспільства дух людини-кочівника, розповісти про життя в дорозі.

За його словами, одна з ідей проекту полягає в тому, щоб передати, що “лінія горизонту пролягає на лінії нашого погляду, тобто всередині нас”. Мистецтвознавець зауважив, що “номади не є професійними фотографами”, а їхні любительські знімки мають показати спосіб життя цих людей, їхнє сприйняття світу.

П.БЕВЗА повідомив, що виставка складається з таких розділів: “Ретро”, що знайомить з історією мотоциклу, акцентує увагу на традиціях і нерозривному зв’язку між нинішнім і минулим, “Ревю” – авторські фоторепортажі, “Герої” – фото “людей дороги”, авторів матеріалів, представлених у проекті, “Образи” – фото, на яких зображені найцікавіші події, що відбувалися під час подорожей.

Присутній на прес-конференції один з героїв проекту, комісар проекту Борис Борис ФІЛАТОВ зазначив, що завдання проекту – через фотороботи розповісти “про подорожі, про дорогу, про феномен людини в дорозі”.

За його словами, коли з’явилась ідея проїхати на мотоциклі 8 тисяч кілометрів через 12 штатів США, то виникли проблеми з отриманням віз в Посольстві США, оскільки “більшості людей, робітникам посольств, консульств незрозумілі мотиви нашої поведінки, їм важко пояснити стан душі, коли в тебе за спиною виростають крила” і манить дорога. Він додав, що візи мандрівникам все ж таки вдалося отримати.

Б.ФІЛАТОВ додав, що всі учасники проекту – “самодостатні люди: бізнесмени, агрономи, будівельники, журналісти, які не потребують самореклами”.

“Герої нашої виставки – це не більше, ніж образи людей дороги”, – зазначив він.

За його словами, проектом “Номади” його учасники хочуть розповісти про світ мотоциклів, оскільки навколо нього існує чимало негативних штампів.

Фото з веб-сайту "Номади"