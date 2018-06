До концерту Queen у Харкові Франчук запустила сайт

Фонд АнтиСНІД, засновником якого є Олена Франчук, запустив сайт до харківського концерту групи Queen та старту проекту "Life must go on!".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Сайт www.lifemustgoon.net створено для забезпечення максимальної поінформованості про проект "Life must go on!", присвячений боротьбі зі СНІДом в Україні.

На ньому буде викладатися нова інформація про концерт: фото, відео, новини й усе, що може зацікавити аудиторію.

Як повідомляв УНІАН , 12-го вересня на площі Свободи в Харкові група Queen із фронтменом Полом Роджерсом дасть безкоштовний благодійний концерт. Це буде перший виступ гурту після довгої перерви перед великим європейським турне.