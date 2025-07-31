В той же час заявив, що підтримує Зеленського.

Народний депутат України Дмитро Костюк заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Про це він повідомив з трибуни Верховної Ради України під час засідання, яке транслювалося на телеканалі "Рада". За це окремо проголосував парламент, бо трансляції засідань офіційно припинили від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня", - наголосив він, зазначивши, що йдеться про ухвалення закону, яким скасовувалась незалежність НАБУ і САП. Він додав, що є багато запитань до цих антикорупційних структур, зокрема, щодо їх "безкінечного піару" і одночасно замало "посадок" корупціонерів.

При цьому Костюк був серед тих 263 народних депутатів, які 22 липня проголосували за законопроєкт 12414 та зменшили тим самим самостійність НАБУ і САП.

Відео дня

У своєму виступі нардеп наголосив, що і надалі підтримує президента України Володимира Зеленського. "Я вважаю себе членом його команди, я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже в мене багато запитань до тих рішень , які нам пропонують голосувати", - сказав нардеп.

Відповідно до Регламенту, остаточний вихід депутата із фракції відбувається після оголошення про це на засідання парламенту України головуючого на пленарному засіданні.

Як відомо, Дмитро Костюк обраний у 2019 році до ВРУ від партії "Слуга народу", у виборчому окрузі №65 Волинської області На час виборів був безпартійним журналістом телеканалу "Еспресо". В разі виходу із фракції він не втратить мандат, бо обирався в окрузі, а не по списку партії.

На сьогодні у фракції "Слуга народу" 231 народний депутат. Для існування більшості потрібно не менше 226 нардепів.

Як Рада обмежила НАБУ та САП

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після цього негативну оцінку дали такому рішенню ряд європейських колег, люди вийшли на акції протесту в ряді міст України.

Президент України вніс законопроєкт, який має вирішити цю ситуацію. В НАБУ та САП заявили, що підтримують його.

Вас також можуть зацікавити новини: