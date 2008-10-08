Експерти: Білгород-Дністровська фортеця руйнується на очах

В Одеській області немає грошей на гідне утримання пам`ятників архітектури. Про це заявила начальник обласного управління охорони пам`ятників культурної спадщини Наталія Штербуль.

Найбільшу тривогу у фахівців викликає Білгород-Дністровська фортеця, на яку цього року було виділено всього 1,4 мільйона гривень замість необхідних 80 мільйонів. За словами Наталії Штербуль, цих грошей не вистачає навіть на першочергові протиаварійні роботи: "Наше управління наполягає на перегляді режиму роботи і фінансування цього об`єкту. Тут немає огорож на стінах, багато ділянок, як наприклад, цитадель, небезпечні для відвідин. Тому доступ туристів на територію комплексу небажаний. Зате інвестори і ремонтні бригади фортеці потрібні: якщо не провести укріпні роботи в найближчі 2-3 роки деякі ділянки можуть обвалитися".

У незавидному становищі опинився й оперний театр, реконструкція якого продовжувалася 11 років. "Будівля театру оснащена за останнім словом техніки, – каже Штербуль. – Тут складна система кондиціонування, протипожежне і сценічне устаткування. На їхнє сервісне обслуговування необхідно всього 79 тисяч гривень на рік, але цих грошей поки ніхто не бачив. З отриманням статусу національного театр перейшов на баланс держави, але його фінансування поки не почалося".

Не дивлячись на нестачу коштів, наступного року, нарешті, почнуться роботи в будинку Руссова, де розташована аптека Гаєвського. Про необхідність реконструкції будівлі йдеться вже кілька років. "Затримки в питанні реконструкції будинку пов`язані з тим, що раніше міська влада надала таке право одній з приватних організацій, яка згодом відмовилася від реконструкції через нестачу коштів", – пояснює Наталія Штербуль. Тому відроджувати знамениту аптеку знову планується за рахунок міста.

За експертними оцінками, на те, щоб привести в порядок пам`ятники архітектури Одещини, необхідно не менше 100 мільйонів гривень на рік, тоді як реальне фінансування складає всього 40-50 мільйонів. За словами Наталії Штербуль, держава не в змозі утримувати численні архітектурні шедеври. Щоб врятувати національне надбання від руйнування, був складений перелік об`єктів, що не підлягають приватизації. Інші ж можуть бути передані приватникам з умовою збереження елементів, що представляють історико-культурну цінність. Виручені гроші повинні йти на ремонт пам`ятників, що залишаються в комунальній власності. У Одесі вже був досвід подібної практики – до 2000 року інвесторам було передано 20 об`єктів і за виручені кошти проведені першочергові роботи в 68 пам`ятниках архітектури.

За словами Наталії Штербуль, ремонту потребують більшість одеських пам`яток: "70% будівель в історичному центрі міста побудовано з ракушняка. Цей матеріал зберігає міцність 150 років, а потім починає розсипатися. Прискорюють цей процес витоки у водопроводах і підтоплення будинків. Якщо будівлі, у яких є власники, можуть дозволити собі укріпити стіни і фундамент, то пам`ятки архітектури повинні чекати грошей від держави".

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