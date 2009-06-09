У ДТП загинув Андрій Санін
Один із найвідоміших українських режисерів кіномонтажу
|Андрій Санін. Фото з сайту sanin.com.ua
Як повідомляє sumno.com, на дніпропетровській трасі недалеко від Києва легковий автомобіль збив чотирьох байкерів, що їхали колоною. Лише одному мотоциклісту вдалося утриматися на дорозі, решта злетіли в кювет.
Як з`ясувалося, за кермом автомобіля була жінка приблизно сорока п`яти років, разом із чотирма родичами. За інформацією ДАІ – жінка не впоралась із кермуванням. Версія очевидців аварії свідчить про зовсім про інше. Вони кажуть, що водій автомобіля грубо порушив правила – пішов на обгін у забороненому місці, виїхав на зустрічну смугу, і лоб-у-лоб зіткнувся з байкерами.
Жінка, що збила Андрія Саніна начебто циганка. За непідтвердженою інформацією у її дочки мало бути весілля за тиждень, а китайську машину їй дав зять.