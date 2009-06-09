У ДТП загинув Андрій Санін

Вчора, 8 червня, у ДТП на трасі Київ - Дніпропетровськ загинув один із найвідоміших українських режисерів кіномонтажу Андрій Санін, брат Олеся Саніна, головного режисера стрічки «Мамай», що була номінована на «Оскар» як найкращий іноземний фільм. Над цією картиною вони працювали разом.

Як повідомляє sumno.com, на дніпропетровській трасі недалеко від Києва легковий автомобіль збив чотирьох байкерів, що їхали колоною. Лише одному мотоциклісту вдалося утриматися на дорозі, решта злетіли в кювет.

Як з`ясувалося, за кермом автомобіля була жінка приблизно сорока п`яти років, разом із чотирма родичами. За інформацією ДАІ – жінка не впоралась із кермуванням. Версія очевидців аварії свідчить про зовсім про інше. Вони кажуть, що водій автомобіля грубо порушив правила – пішов на обгін у забороненому місці, виїхав на зустрічну смугу, і лоб-у-лоб зіткнувся з байкерами.

Жінка, що збила Андрія Саніна начебто циганка. За непідтвердженою інформацією у її дочки мало бути весілля за тиждень, а китайську машину їй дав зять.