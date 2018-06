Depeche Mode і Кріс Рі виступлять у Києві в один день

Відомий британський музикант Кріс Рі виступить у київському Національному Палаці Україна 8 лютого 2010 року.

Як відомо, цього ж дня в Києві проходитиме концерт відомої групи Depeche Mode.

"Два концерти такого високого рівня в один день у Києві – таких прецедентів у українському концертному бізнесі ще не було", – заявив Антон Абдулаєв, промоутер концертного агентства "АСА".

Київський концерт Кріса Рі відбудеться в рамках туру "Still So Far To Go. The Best Of Chris Rea". Концерт складатиметься з кращих хітів музиканта за всю його кар`єру.

Відразу після Києва, Кріс Рі відіграє два концерти в Росії – 10 лютого він дасть концерт у Державному Кремлівському Палаці в Москві, а 12 лютого вийде на сцену залу БКЗ Жовтневий в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 8 лютого Depeche Mode дасть концерт у київському Палаці Спорту.

