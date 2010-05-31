Велику китайську стіну зробила міцною рисова каша

Китайські вчені довідалися секрет міцності і довговічності Великої стіни.

Як пише газета The Daily Telegraph, хіміки встановили, що до складу розчину, який скріплюють кам`яні блоки споруди, входила клейка рисова каша.

Зі слів вчених університету провінції Чжецзян, робітники, що будували Велику китайську стіну під час правління династії Мін, близько 600 років тому, готували розчин для скріплення блоків з вареного рису і гашеного вапна - стандартного компонента будівельних сумішей. Використання рисової каші було для того часу досить прогресивним і новаторським кроком.

"Секрет розчину для будівництва Великої китайської стіни полягає в особливому поєднанні органічних і неорганічних речовин, що об`єдналися в складі суміші. Амілопектину з рису і карбонат кальцію з вапна, з`єднуючись, дають речовину, яка має високу механічну міцність", - пояснили вчені. На ділянках грунту, куди потрапляли краплі цього розчину, досі не може прорости трава.

Примітно, що той рис, з якого варився "клейстер" для Великої стіни, китайські робітники також вживали в їжу.

Вчені університету зазначили, що клейка рисова каша використовувалася не тільки для зведення стіни, але і для будівництва гробниць і храмових комплексів часів династії Мін.

Нагадаємо, що зовсім недавно світ, нарешті, дізнався точну довжину Великої Китайської стіни - майже 9000 кілометрів. Однак при підрахунку дослідники врахували і те, що структура стіни неоднорідна: основна частина рукотворна, але зустрічаються і ділянки, де замість стіни йде гірський масив.

