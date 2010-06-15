Тираж українських книг скоротився на 5 мільйонів

З початку 2010 року книговидавництво в Україні скоротилося на 1923 найменувань, а тираж зменшився на 5 мільйонів 218 тисяч екземплярів. Про таке падіння показників порівняно з аналогічним періодом минулого року свідчать оперативні дані Книжкової палати України.

За станом на 14 червня, видавництвами всіх форм власності з початку поточного року було видано 7762 книги і брошура тиражем 15 мільйонів 156 тисяч екземплярів, тоді як минулого року за цей же період з друку вийшли 9685 найменувань тиражем 20 мільйонів 374 тисяч.

Зокрема світло побачили 5146 найменувань книг і брошур українською мовою тиражем 6 мільйонів 747 тисяч екземплярів (6457 найменувань тиражем 11 мільйонів 170 тисяч за аналогічний період минулого року). Кількість російськомовних видань, що вийшли в українських видавництвах, складає 2000 назв тиражем 7 мільйонів 522 тисяч екземплярів (проти 2460 назв тиражем 8 мільйонів 341 тисяч екземплярів в 2009 році).

Усього за 2009 рік в Україні було надруковано 22491 найменування книг і брошур тиражем 48 мільйонів 514,4 тисяч екземплярів, зокрема українською мовою – 14797 найменувань тиражем 27 мільйонів 527 тисяч екземплярів, на російському – 5732 у кількості 18 мільйонів 622,7 тисяч екземплярів.

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