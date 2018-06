Джесіка Сімпсон виходить заміж

Актриса і співачка Джесіка Сімпсон вдруге вийде заміж. Обранцем зірки став гравець американського футболу Ерік Джонсон.

Сімпсон і Джонсон почали зустрічатися у травні. Минулого тижня пара заручилася, повідомили американські ЗМІ.

"Так, ми раді підтвердити, що вони заручені!" - сказав представник пари журналу People.

Ця інформація надійшла відразу після того, як перший чоловік Джесіки Сімпсон Нік Лаше обручився з моделлю Ванессою Міннілло.

Нагадаємо, що з 2003 по 2005 рік подружнє життя Джесіки Сімпсон і Ніка Лаше транслювалося у реаліті-шоу Молодожони на MTV. Шоу йшло 4 сезони, мало величезний успіх, і стало феноменом поп-культури. У 2005 році Молодожони отримали премію People’s Choice Award у категорії Краще реаліті-шоу.

У 2003 році, на хвилі успіху Молодожонів, Сімпсон випустила третій альбом, In This Skin. Альбом отримав 2 місце у Billboard 200 і став тричі-платиновим, а сингли With You і Take My Breath Away стали справжніми хітами.

Не дивлячись на успіх, Лаше і Сімпсон розлучилися у 2005 році після трьох років шлюбу.

Нагадаємо, що в квітні 2010 року журнал People включив Джесіку Сімпсон у рейтинг найкрасивіших людей світу.

Корреспондент