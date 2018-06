Найкращим альбомом 2010 платівку гурту These New Puritans

Впливовий британський музичний журнал New Musical Express (NME) опублікував списки Топ-10 найкращих пісень і альбомів 2010 року.

Перше місце в списку найкращих альбомів року посів диск Hidden британського арт-рокового квартету These New Puritans. На другому місці - третя платівка канадського інді-гурту Arcade Fire The Suburbs. Трійку лідерів закриває американський дует Beach House з альбомом Teen Dream.

У топ-10 найкращих альбомів за версією NME також увійшли (з 4 по 10 місце): LCD Soundsystem - This Is Happening, Laura Marling - I Speak Because I Can, Foals - Total Life Forever, Zola Jesus - Stridulum II, Salem - King Night, Liars - Sisterworld, The Drums - The Drums.

Список найкращих пісень 2010 року очолила композиція Spanish Sahara колективу Foals. На другому місці - співачка MIA з треком XXXO. Третьою стала Джанелль Моне з піснею Tightrope.

У рейтинг також потрапили: Kanye West - Power, Arcade Fire - We Used To Wait, Gorillaz - Stylo, Surfer Blood - Swim, Grinderman - Heathen Child, Zola Jesus - Night, The Fall - Bury Pts 2 4.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 року Американське товариство композиторів, авторів і видавців (ASCAP) визнало учасників гурту Coldplay найкращими авторами пісень року.

Lenta.ru