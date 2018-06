Названо найпопулярніші різдвяні пісні

Згідно з результатами дослідження, опублікованими на сайті Сontactmusic, найчастіше скачуваною різдвяною піснею до цих пір залишається сингл групи Wham! "Last Christmas".

Нагадаємо, що Wham! – дует, в якому на початку 80-х починав свою музичну кар`єру співак Джордж Майкл. Сингл "Last Chrismas" був виданий в 1984 році і є однією з найвідоміших пісень гурту. Композиція зуміла піднятися до другого рядка британського хіт-параду, але її доволі прохолодно зустріли в США. Там вона не увійшла до першої десятки жодного чарту Billboard.

На другому місці в списку найскачуваніших різдвяних пісень опинилася композиція "All I Want For Christmas Is You" Мерайі Кері. Вона була видана у вигляді синглу в 1994 році, а також увійшла до альбому "Merry Christmas".

Повний список найбільш затребуваних різдвяних пісень виглядає так:

Wham! – "Last Christmas"

Мерайя Кері – "All I Want For Christmas Is You"

Бінг Кросбі – "White Christmas"

Band Aid – "Do They Know It`s Christmas?"

Джон Леннон – "Happy Xmas (War Is Over)"

Элвис Преслі – "Blue Christmas"

Кріс Рі – "Driving Home For Christmas"

Элвис Преслі – "Santa Claus Is Back In Town"

Элвис Преслі – "White Christmas"

Джеки Чун – "Everyday Is Christmas"

