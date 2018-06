Помер режисер Сніданку в Тіффані

У четвер, 16 грудня, в США у віці 88 років помер американський режисер і сценарист Блейк Едвардс (Blake Edwards).

Він зняв такі фільми, як Сніданок у Тіффані, Рожева пантера, Великі гонки і Віктор/Вікторія.

Блейк Едвардс помер у лікарні міста Санта-Моніка, штат Каліфорнія, від ускладнень, пов`язаних з перенесеною раніше пневмонією. З ним були його дружина Джулі Ендрюс та інші члени сім`ї.

Голлівудський кінорежисер не встиг закінчити роботу над двома бродвейськими мюзиклами.

Блейк Едвардс народився в Оклахомі 26 липня 1922 року, та вже у трирічному віці опинився в Лос-Анджелесі й відтоді рідко його покидав. Вітчим майбутнього режисера, Джек Мак-Едвардс, працював на студії 20th Century Fox і рано долучив хлопчика до кіно.

У сорокові роки, закінчивши школу, Блейк Едвардс знявся в декількох фільмах як актор, потім написав низку сценаріїв.

Його першим режисерським проектом стала комедія Посміхнися (Bring Your Smile Along, 1955), а славу йому приніс Містер Корі (Mister Cory, 1956) з Тоні Кертісом в головній ролі. Далі був надуспішний серіал Пітер Ганн (Peter Gunn, 1958) про детектива і любителя джазу, з музикою Генрі Манчіні, і не менш вдала комедія Операція Нижня спідниця (Operation Petticoat, 1959) з Тоні Кертісом і Кері Грантом.

Рекомендація цих зірок допомогла Едвардсу дістати такий проект, як Сніданок у Тіффані (Breakfast at Tiffany`s) з Одрі Хепберн у головній ролі (спочатку режисером картини мав стати Джон Франкенхаймер). Манчіні написав для фільму композицію Moon River, а виконавицю головної ролі номінували на Оскар.

Наступний фільм Едвардса – Дні вина і троянд (The Days of Wine and Roses, 1963) – теж приніс виконавцям головних ролей, Джеку Леммону та Лі Реміку, номінації на Оскара.

У 1964 році режисер випустив першу картину з довгої серії про Рожеву пантеру (The Pink Panther), комедію з Пітером Селлерсом у ролі французького інспектора-роззяви Жака Клузо і саундтреком того ж Манчіні. Пантера закріпила за Едвардсом репутацію автора ексцентричних комедій.

У 1965 році вийшли його Великі гонки (The Great Race, 1965) з Тоні Кертісом і Джеком Леммоном.

У сімдесяті роки режисер, посварившись зі студією через фільми Дикі пірати (Wild Rovers, 1971) і Лікування Кері (The Carey Treatment, 1972), на деякий час виїхав до Європи.

Серед його пізніх робіт найбільш успішними були еротична Десятка (10, 1979), Віктор/Вікторія (Victor / Victoria, 1982) і Побачення всліпу (Blind Date, 1987) з Брюсом Віллісом та Кім Бейсінгер.

Едвардс був двічі одружений. З першою дружиною, Патрісією, вони народили двох дітей, дочку Дженніфер і сина Джеффрі. У 1969 році Едвардс одружився з акторкою Джулі Ендрюс (Julie Andrews), яка зіграла у кількох його фільмах. На початку 1970-х вони удочерили двох сиріт з В`єтнаму, Амелію Лі та Джоанну Лінн.

