Forbes назвав найбільш прибуткових акторів Голлівуду

Журнал Forbes опублікував список найбільш прибуткових акторів Голлівуду. Перше місце посів Леонардо ДіКапріо (Lonardo DiCaprio).

Фільми з його участю Острів проклятих (Shutter Island) і Початок (Inception) опинилися в числі 15 найкасовіших фільмів світового прокату. У сумі фільми за участю ДіКапріо в цьому році заробили $1,1 млрд.

На другому місці опинилася Міа Васіковска, що зіграла в Алісі у Країні Чудес (Alice in Wonderland). Фільм Тіма Бертона (Tim Burton) став у цьому році другим за прибутковістю серед усіх голлівудських кінопроектів, заробивши більше $1 млрд.

Крім Аліси Васіковска знялася в драмеді З дітьми все гаразд (The Kids Are All Right) Лізи Холоденко (Lisa Cholodenko). При бюджеті всього $4 млн, фільм вже зібрав $29 млн.

Стільки ж заробив всього за один тиждень прокату і романтичний трилер Турист (The Tourist, бюджет $100 млн), головну роль у якому виконав партнер Васіковскі по Алісі Джонні Депп, що розділив з юною австралійської актрисою друге місце в рейтингу Forbes.

На четвертому місці – Роберт Дауні-мол. (Robert Downey Jr.), що приніс продюсерам $807 млн. Замикає першу п`ятірку зірка Гаррі Поттера Деніел Редкліфф (Daniel Radcliffe) – $780 млн.

У Топ-10 найкасовіших акторів 2010 року за версією Forbes також увійшли (з 6 по 10 місце): Роберт Паттінсон (Robert Pattinson) – $ 749 млн, Крістін Стюарт (Kristin Stewart) – $698 млн, Сем Уортінгтон (Sam Worthington) – $494 млн, Джейден Сміт (Jaden Smith) – $359 млн, Джекі Чан (Jackie Chan) – $359 млн.

При складанні рейтингу Forbes враховувалися найкасовіші фільми року, і місце акторів у списку залежить тільки від того, скільки заробили в прокаті фільми, в яких вони знялися.

Нагадаємо, що в листопаді 2010 року журнал Forbes опублікував список найбільш переоцінених акторів Голлівуду. Очолив список Вілл Феррелл.

Корреспондент