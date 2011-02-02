У столиці відкрилася виставка картин кінорежисера Станіслава Говорухіна

У Києві відкрилася виставка картин, намальованих відомим російським кінорежисером Станіславом Говорухіним.

Говорухін, який зняв фільми Місце зустрічі змінити не можна, У пошуках капітана Гранта, Ворошилівський стрілок і багато інших, малює картини майже 20 років, але показати свої роботи в Києві зважився вперше, повідомляє газета Сегодня.

Режисер малює, в основному, пейзажі, а також портрети, але їх нікому не показує. Роботи Говорухіна до 13 лютого можна побачити в київському кінотеатрі Жовтень. Вхід вільний.

"Почувши, що хочемо влаштувати експозицію в Києві, тим більше, ми приурочили її до 80-річчя Жовтня, Говорухін відразу погодився, - розповіла газеті куратор виставки Ганна Ярова. - Хоча він досить скромна людина, зайва реклама йому не потрібна, малює просто для себе ".

Сам Говорухін зазначив, що не вважає себе професіоналом, "але за стільки років малювати вже увійшло в звичку".

Він розповів, що вперше взявся за пензель у 56 років, у компанії друзів: художника Олександра Шилова, колишнього віце-президента РФ Олександра Руцького, кінорежисера Сергія Бондарчука.

"Поїхали вранці до берега Москви-ріки біля Ніколиної гори. Холод собачий. Випили по чарці. Руцькой вибрав пейзаж і став встановлювати етюдник. Я подивився, як він це робить, став розкладати свій, мало не зламав. Потім він видавив фарби на палітру. Я зробив те ж саме. А потім все літо малював як проклятий ", - розповів режисер.

Продавати свої картини Говорухін категорично відмовляється, хоча, як зазначає газета Сегодня, на відкритті виставки багато бізнесменів намагалися вручити режисерові свою візитку - раптом передумає.

Крім живопису Говорухін продовжує займатися кінодіяльністю - зараз режисер, якому в березні виповниться 75 років, знімає новий фільм - детектив Ліфт на ешафот.

Зазначимо, що Говорухін - не єдиний російський культурний діяч, який вирішив відкрити в собі талант художника. Так, наприклад, в 2009 році в Києві свої картини виставляв лідер рок-гурту Аквариум Борис Гребєнщиков. Він малює з 1976 року, але до своєї творчості ставиться скептично: "Якби Клод Моне побачив мої творіння, то вбив би мене мольбертом. А законів живопису я не знаю, малюю по-народному".

Ще один художник - лідер Машины времени Андрій Макаревич, він любить малювати котів. Серію своїх графічних чотирилапих Макаревич виставляв у московському музеї Булгакова. А два роки тому його малюнки включили до виставки Палітра російських талантів - американцям, що проходила у Вашингтоні.

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