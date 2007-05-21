До Києва наближається VI міжнародний фестиваль документальних фільмів ”Кінолітопис-2007”

З 21 по 25 травня у Києві проходитиме VI міжнародний фестиваль документальних фільмів "Кінолітопис-2007".

Як зазначила на прес-конференції в УНІАН генеральний директор фестивалю Лариса ЄФИМЕНКО, місія фестивалю - підтримати й популяризувати документальне кіно як факт літопису життя країни, її справжньої історії; закріпити найголовніше призначення кінодокументалістики - високим морально-художнім змістом своїх продуктів сприяти культурному розвитку людини і суспільства, свідомо творити умови для інтеграції досконалого досвіду людської спільноти.

За словами Л.ЄФИМЕНКО, в рамках фестивалю, крім міжнародного конкурсу, відбудеться також національний конкурс “Київська кінопремія”, відзначення 75-річчя Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, церемонія нагородження міжнародною відзнакою видатних творців вітчизняного мистецтва. Також на фестивалі буде презентовано Перший міжнародний конкурс "Солоспів" (Музика в кіно), який проходитиме 21 травня у Київському будинку актора, та виставки образотворчого мистецтва "Вернісаж кінолітопису". Вернісаж включає три персональні виставки: "Хотинська битва" Андрія ХОЛОМЕНЮКА (м. Чернівці, Україна); "Ми і Всесвіт" Лариси ПЕРЕХРЕСТОВОЇ (м. Марсель, Франція) та "Кіно" Галини ЩЕРБИНИ (м. Одеса, Україна).

У конкурсній програмі фестивалю буде представлено 87 кінострічок із 9 країн світу. Конкурсна програма складається з категорій: документальні фільми довгого метру, документальні короткометражні фільми, художні фільми короткого метру та студентські. Студентські, в свою чергу, включають короткі та довгі документальні стрічки та короткі та довгі художні стрічки від різних кіномайстерень.

На прес-конференції відзначили, що особливою подією фестивалю є стрічка-відкриття – фільм французького режисера Домініка ДЕЛЮША "Сергій Лифар – мега-зірка балету". Д.ДЕЛЮШ, який вважається літописцем французького балету, очолюватиме міжнародне журі фестивалю.

У конкурсній програмі, на думку організаторів фестивалю, на особливу увагу заслуговує повнометражна документальна стрічка італійців Мануеля БАЛЬДІНІ та Фабіо ФЕРНАНДО “Пам’ятати про Чорнобиль”, присвячена художньо документальній виставці до 20-річчя аварії на ЧАЕС, що відбулася в Італії.

Стрічку буде показано як на конкурсі фестивалю, так і у програмі поза конкурсних показів, що проходитимуть у кіноклубі Національного університету Києво-Могилянська академія з 21 по 25 травня щодня о 18:30.

Як повідомила організатор і директор фестивалю Л.ЄФИМЕНКО, фестиваль відбуватиметься за меценатської підтримки директора Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя Миколи ПРОДАНЧУКА і за партнерства Міністерства культури та туризму України, Міністерства України у справах сім`ї та молоді та спорту, головного управління культури та мистецтв КМДА, Національної спілка кінематографістів України, Центрального державного кінофотофоноархіву України, Державного Департаменту України з виконання покарань, Державної соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді та ін.

Як пообіцяла на прес-конференції голова Державної служба кінематографії Ганна ЧМІЛЬ, переможець фестивалю зможе реалізувати будь-яку документальну кінотему повністю за державний кошт.

Довідка УНІАН. Фестиваль "Кінолітопис" стартував у м. Кривий Ріг у 2001 році в День десятої річниці Незалежності України. У 2003 році фестиваль переїхав до Києва, а вже в наступному році - приймав роботи і зарубіжних кінематографістів. За час своєї діяльності "Кінолітопис" презентував понад 300 документальних фільмів, які поповнили золотий фонд вітчизняного й світового кінематографу. Найпрестижніша нагорода, гран-прі фестивалю - статуетка "Золотий кадр", її у свій час отримали кінооператор Володимир ПІКА за фільм режисера А.Сирих "Михайло Булгаков - Київські сни", режисер-оператор О. КОВАЛЬ за фільм "Гамлет" з хеппі-ендом", російський режисер Сергій ГОВОРУХІН за художньо-публіцистичний фільм "Прокляті та забуті" та інші. В рамках фестивалю працює благодійна регіональна програма "Відлуння кінолітопису", покликана опікуватися соціально незахищеними дітьми.