Днями стане відоме ім’я нового глави УГКЦ

21 березня у Львові–Брюховичах розпочав свою роботу виборчий Синод єпископів Української греко-католицької церкви, який обере нового главу. У зібранні беруть участь 40 єпископів з України та із-за кордону – країн Західної Європи, Північної Америки, Південної Америки та Австралії. (Нині УГКЦ є найбільшою східною католицькою церквою у світі і налічує п’ять з половиною мільйонів віруючих).

Відразу після молитви, якою розпочався Синод, присутні склали присягу про нерозголошення перебігу подій ні в процесі виборів, ні після них. «Перед нами дуже важливе завдання, – зазначив владика Ігор (Возняк), що на сьогодні виконує обов’язки глави Церкви. – Вірю, ніщо не стане нам на перешкоді, бо маємо віру в Бога, на якого покладаємося. Звичайно, що ми з вами та наш вірний люд Церкви молиться і вірить у добрий вибір, бо інакше бути не може. Ніхто з нас, кажу це з переконання, не керується дешевими земськими поглядами та передбаченнями, але всі бажаємо сповнити волю Божу якнайкраще». З подібною промовою до вірних УГКЦ напередодні – під час недільної літургії у соборі Святого Юра – звернувся ректор Українського католицького університету отець Борис Ґудзяк: «…коли перед Синодом стоїть питання вибору нового провідника, патріарха і глави нашої Церкви, для нас з вами є лише один критерій – бути з Богом. Усунувши всі можливі шори й обмеження, відкривши дух і серце, обіймімо молитовно наших архієреїв, підтримуймо їх своїм постом, милостинею і чуванням (три головні добрі діла, які особливо потрібно практикувати під час Великого посту). Звертаймося до Бога. Він не покине нашу Церкву. Він знімає страх спільноти, що зараз питає: хто нас вестиме далі? Бо Він – це Бог, який словами пророка Ісаї промовив до свого слуги: Я, Господь, покликав тебе до перемоги».

Всі учасники синоду мають активний голос. Голосувати через заступника або листом заборонено. До того ж, це робиться таємно. Перемагає той, хто набирає дві третини голосів, або ж проводиться так званий другий тур, куди виходять два кандидати з приблизно однаковою кількістю голосів. Синод триватиме до 24 березня. Хоча новий предстоятель греко-католиків може бути вибраний вже завтра-післязавтра. Однак навряд чи його розголосять до того, поки Святіший Отець – Папа Бенедикт ХVI не підтвердить цей вибір. А 27 березня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві відбудеться інтронізація, тобто, введення на престол нового глави УГКЦ.

Як повідомлялося, 10 лютого Блаженніший Любомир (Гузар) оголосив про свою відставку.

Анастасія Хмар