У США вручили Пулітцерівську премію

У США відбулося вручення найпрестижнішої серед американських журналістів Пулітцерівської премії, проте вперше за останні роки жодне з видань не стало очевидним переможцем.

На церемонії оголошення лауреатів у Колумбійському університеті в Нью-Йорку було оголошено про вручення семи премій у галузі мистецтва і 13 журналістських премій, чотири з яких поділили між собою газети The New York Times і The Los Angeles Times, передає ІТАР-ТАСС.

Журналісти The New York Times Девід ЛЕОНАРДТ і Льові КЛІФФОРД стали лауреатами у категорії "Коментар" і "Міжнародні новини".

The Los Angeles Times удостоєна премії у почесній категорії "За служіння суспільству". Крім того, нагорода також дісталася фоторепортеру видання Барбарі ДЕВІДСОН у категорії "Художня фотографія".

Газета The Washington Post, яка минулого року одержала найбільше число премій серед інших видань, цього року удостоєна лише однієї - у галузі "Новинарної фотографії".

Інша впливова газета - The Wall Street Journal - одержала премію в категорії "Редакційний коментар".

Цього року організатори ухвалили рішення не присуджувати нагороди у категорії "Сенсаційні новини".

Найпочесніша у Сполучених Штатах нагорода за журналістську працю встановлена відомим газетним магнатом Джозефом Пулітцером, який помер у 1911 році. Згідно із заповітом, було засновано фонд його імені на залишені ним 2 млн. доларів, відзначає NEWSru.

З 1917 року премія присуджується щороку у двох десятках категорій у галузі журналістики, літератури, музики і театру. Грошовий приз становить 10 тисяч доларів. Винятком є нагорода "За служіння суспільству", яка не має грошового еквіваленту.