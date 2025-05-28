"Таке не придумаєш", - розробники гри.

Clair Obscur: Expedition 33 від французької студії Sandfall Interactive стала несподіваним хітом: за 33 дні з моменту релізу продали 3.3 мільйона копій, а розробку вела команда з приблизно 33 осіб. Як написала студія у себе в соцмережах, навмисне таку магію чисел не придумаєш.

Гра стартувала потужно: за перші 3 дні - 1 мільйон проданих копій, незважаючи на доступність у Game Pass. У Steam Expedition 33 обігнала Metaphor: ReFantazio за піковим онлайном, а аналітики вже називають її найшвидше продаваною JRPG за останні роки.

Критики хвалять проєкт за цікавий сюжет, темп, візуальний стиль і явну любов до жанру. Попри конкуренцію з боку гучніших релізів на кшталт Oblivion Remastered, гра зуміла виділитися і закріпити за собою статус одного з найуспішніших дебютів року.

Відео дня

Раніше продюсер Clair Obscur: Expedition 33 заявив, що студія обов'язково зробить ще щонайменше одну гру, у розробників уже є ідеї. Але зараз Sandfall Interactive ще оговтується від раптового приголомшливого успіху проєкту.

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