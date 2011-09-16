22-30 вересня у Києві відбудеться передаукціонна виставка Першого в Україні аукціону графіки

Передаукціонна виставка: 22 вересня – 30 вересня

Відкриття передаукціонної виставки: 22 вересня, 19:00

Аукціон: 1 жовтня, 14:00

Вперше в історії вітчизняного арт-ринку Аукціонний дім «ДУКАТ» проведе спеціалізований аукціон графіки.

На аукціон виставлено відібрану провідними експертами колекцію графічних робіт, що відображає історію та розмаїття української графіки з кінця ХІХ ст. до сьогодення.

Історія світового мистецтва починається з графіки — з перших наскальних зображень у печерах. Згодом графіка поступово еволюціонує протягом всієї історіі людства. Графіка є різноманітною у своїх проявах: стрімкий начерк олівцем, прозора акварель, експресивна пастель, яскрава гуаш, офорт, ксилографія, ліногравюра, літографія… Графіка — мистецтво неспішного довірливого діалогу. Невеликий формат паперу вимагає особливої зосередженості, пильної уваги від глядача.

Графічне мистецтво є найдемократичнішим й елітарним водночас. Журнальна графіка, плакат, шрифти, упаковка — ці графічні витвори повсякчас оточують кожну людину в її активному житті. Графіка ж станкова, майстерно виконана у складних естампних техніках чи у віртуозній манері авторських технік, зорієнтована переважно на єдиного глядача — поціновувача.

Серед топ-лотів аукціону твори:

— легендарних представників українського авангарду В. Єрмилова, О. Богомазова, російського художника-символіста П. Кузнецова;

— видатних вітчизняних майстрів М. Дерегуса, М. Фрадкіна, В. Мироненка;

— нонконформістів М. Туровського, М. Вайнштейна, Ю. Єгорова, Л. Ястреб, О. Аксиніна, Е. Буряковської;

— сучасних митців П. Макова, М. Вайсберга, О. Ройтбурда, М. Гейко, В. Петрова та інших.

Беззаперечна художня цінність робіт, відібраних для аукціону, широкий ціновий діапазон та очевидна інвестиційна перспективність цього напряму дозволяють говорити про унікальний шанс придбання творів мистецтва на самому початку їхнього ринкового шляху.

Прес-екскурсія з нагоди відкриття передаукціонної виставки відбудеться 22 вересня о 18:00 у приміщенні Музею сучасного образотворчого мистецтва України (вул. Глибочицька, 17). У ній візьмуть участь:

• співзасновник аукціонного дому «ДУКАТ» Леонід Комський (місце графіки на українському арт-ринку, інвестиційна привабливість даного напрямку);

• головний редактор журналу «Антиквар» Анна Шерман (особливості українського графічного мистецтва на різних етапах його розвитку);

• ліцитатор Аукціонного дому «ДУКАТ» Анатолій Борсюк (топ-лоти аукціону, видатні імена майстрів графіки, представлених на перед аукціонній виставці);

• консультант аукціонного дому «ДУКАТ», завідуюча філіалом Київського міського центру реставрації та експертизи музейних експонатів Олександра Шпетна (українська графіка в контексті світового мистецтва).

Відкриття передаукціонної виставки — 22 вересня о 19:00. Серед гостей — відомі колекціонери, політики, бізнесмени, діячі культури та митці.

Акредитація журналістів: 21 вересня до 14:00

за тел.: 067 548 23 67 (Юлія Кривицька) та e-mail: dukat.auction@gmail.com

При акредитації представники преси отримують каталог аукціону.

Іміджі творів, представлених на аукціоні, можна завантажити - http://www.ex.ua/view_storage/442706622436