Сьогодні 100 років від дня народження Аркадія Райкіна

Аркадій Райкін - це ціла епоха . За півстоліття роботи в театрі актор зіграв величезну кількість різних ролей. Його маленькі шедеври, від 5 до 15 хвилин сценічного часу, пам`ятають багато поколінь глядачів. Напевне тому, що наші перемоги, наші недоліки, прикрості і радості не просто знаходили своє відображення в його спектаклях, він їх пропускав через свою душу, крізь своє серце ...

Аркадій Райкін був романтиком, ідеалістом, щиро вірив, що природу людини можна переробити. І щиро вважав, що якщо він не скаже правду, її не скаже ніхто. На його вистави тому і йшли люди, що крім неабиякого театрального таланту тільки у Райкіна можна було почути правду про все: про країну, про людей, що її населяють, про те, про що прийнято було мовчати. «Батько був фігурою такого значення, такого масштабу, що партійні бонзи не могли не помічати його неймовірний вплив на умилюдей, це просто виводило їх з себе, - продовжує Катерина Райкіна. - Щоб з`явитися на телеекрані, татові доводилося йти на різні хитрощі. Найважче було здавати нові вистави - чіплялися до кожного слова, в усьому бачили наклеп на радянський лад ». Актриса Людмила Гвоздікова згадує: «Головне було не текст, а підтекст, інтонація або пауза. Коли приймали виставу, Райкін просто міняв акторські завдання. А сам спектакль завжди опинявся на вістрі ножа. І коли ці ж люди, ця ж літкоміссія приходила на прем`єру, то нічого не розуміла - текст не змінюється, мізансцена - та ж сама. Але звучання - інше, гостре! ».На спектаклях Аркадія Райкіна завжди був аншлаг. За квитками на його вистави люди відстоювали по три дні в черзі, а він просто не міг дозволити собі розчарувати свого глядача. «Що відбувалося на батькових спектаклях! Зал був закоханий у нього, причому поголовно, це шквальні обожнювання, ураган любові і здача в рабство, - розповідає син артиста Костянтин Райкін. - Причому здача в рабство усвідомлена, поголовна, добровільна. Це була справжня влада через мистецтво, я був свідком цього нескінченну кількість разів. Але ця любов неймовірної сили була абсолютно взаємною і по-справжньому жертовною. Іноді я бачив його за лаштунками зовсім хворого і змученого батька, але коли з глядацького залу я раптом бачив на сцені молодого, здорового, пашить енергією артиста - приходило усвідомлення, що я не врахував тільки одного - його геніальності ... ». Аркадій Райкін був справжнім професіоналом і вимагав такої ж самовіддачі від своїх партнерів по сцені, часто повторюючи своїм артистам: «Ми працюємо для глядачів, і наші поламані руки, ноги їх не хвилюють. Вони відстояли в черзі, купили квитки, може бути, це їх єдиний вихідний, і вони прийшли, дивляться цей спектакль і отримують задоволення. Яке право ми маємо обрушити на них свої негаразди! ».

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