В Офісі президента вважають, що диктатор РФ під час літньої наступальної кампанії прагне зруйнувати кілька українських міст і вбити десятки тисяч людей.

Російський диктатор та ініціатор війни Володимир Путін має намір влітку наступати на фронті, а не домовлятися про припинення вогню. Про це радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Ясно, що у Росії апетит до війни. Для них війна - це національна ідея, яка об'єднала суспільство і дозволила Путіну усіх опонентів або повбивати, або вигнати з країни, або посадити у тюрми, і олігархів придушити, повністю сконцентрувати усю владу. Зрозуміло, що це комфортно, і зрозуміло, що він не хоче втрачати літо, тому що літній період - це завжди можливість на фронті активніше наступати, ніж взимку", - наголосив Лещенко.

При цьому, намір російського диктатора Володимира Путіна продовжувати вести війну повністю суперечить усім зусиллям, яких докладають президент США Дональд Трамп та його адміністрація, європейські партнери та Україна щодо припинення вогню.

Відео дня

"Росія цього не хоче. І Стамбул був важливий саме як момент, щоб зафіксувати цей результат. Усі бачать, хто хоче продовжувати воювати і вбивати, а хто ні", - додав Лещенко.

Він зазначив, що очікує на рішучі дії тепер з боку США.

Зокрема, радник звернув увагу, що у Конгресі США сенатором Ліндсі Гремом підготовлено законопроєкт про санкції, у якому передбачається 500% мита для тих, хто торгує з Росією, і європейці мають готовність прийняти таке бачення і зафіксувати подібне рішення на рівні ЄС.

"Цей час настав. Настав час діяти. Сподіваюсь, партнери почують нас і вчинять так як слід. І не буде цих намагань загравати з агресором", - відзначив Лещенко.

Окремо він висловив думку, що українці вже виробили імунітет до заяв про "найскладніші дні" і "найскладніші тижні".

"Україні буде тяжко, бо ми маємо переконати партнерів, що час діяти. А партнери, бачите інколи воліють провести ще один раунд переговорів, зустрітися особисто з Путіним, як ми чуємо зараз з Вашингтона - провести телефонну розмову і, можливо, це на щось вплине. Якщо вплине, то ми тільки за. Але щоб це не було тільки вигравання часу, тому що Путін за час літньої кампанії хоче ще кілька українських міст зруйнувати і кілька десятків тисяч вбити власних громадян, і на жаль, українських теж", - наголосив Лещенко.

Повне припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна ще 11 березня погодилася на пропозицію США щодо 30-денного повного і безумовного припинення вогню. Водночас, Росія з це не підтримала.

Вже 16 травня у Стамбулі вперше за три роки відбулася зустріч представників України та Росії, але про можливість припинення вогню домовленостей не було.

Пізніше журналісти опублікували цинічні погрози голови переговорної делегації РФ Володимира Мединського на переговорах. Зокрема він заявив, що умовою для припинення вогню є повний вихід українських військ з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Також росіяни погрожували Україні наміром окупувати Харківську та Сумську області.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав єдиний шлях закінчення війни в Україні. За його словами, цю війну неможливо закінчити за допомогою зброї.

"Наше найбільше бажання - домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали", - додав Ердоган.

Вас також можуть зацікавити новини: