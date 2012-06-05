Фільм українського режисера отримав гран-прі кінофестивалю ім. Тарковського

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "В тумані" завоював гран-прі шостого міжнародного кінофестивалю імені Андрія Тарковського "Дзеркало".

Нагороду фестивалю - статуетку і 900 тисяч рублів - одержав на урочистій церемонії закриття виконавець головної ролі актор Володимир Свірський.

Фільм Лозниці раніше брав участь в основному конкурсі Канського фестивалю і одержав приз міжнародної федерації кінокритики FIPRESCI. "В тумані" - екранізація однойменної повісті Василя Бикова. Дія фільму відбувається в окупованій німцями Білорусії в 1942 році.

Приз фестивалю за найкращу режисуру одержав бразильський режисер Едуардо Нінуш за картину "Південний Захід".

РІА «Новости»