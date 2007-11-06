В Україні складуть чорний список ворогів української культури

Представники інтелігенції скликають 30 листопада в Києві надзвичайне зібрання, на якому буде складено чорний список ворогів української культури.

Спеціально до цієї події був створений сайт www.cultura.net.ua, на якому Україна оголошена зоною культурного лиха. Кожен бажаючий може надати інформацію про культурні лиха, що відбуваються у всіх регіонах країни, пропозиції щодо визначення ворогів української культури або проведення надзвичайного зібрання.

"Під культурним лихом мається на увазі не тільки те, що зруйновано чи когось убито. Якщо в місті немає книгарні чи бібліотека не опалюється - це теж лихо", - повідомив письменник і видавець Віталій Капранов.

За даними Капранова, за 16 років в Україні знищено 3000 книгарень, близько 1000 кінотеатрів, безліч архітектурних пам`ятників зруйновано чи занедбано.

У свою чергу член Національного союзу архітекторів України Георгій Духовичний додав, що мета зібрання - не дати втілитися бажанню влади перевести культуру до сфери послуг і врятувати те, що ще залишилося. На думку архітектора, під виглядом реконструкції чи відновлення Київ обростає спорудами, придатними хіба що для зйомок російських серіалів.

До зловживань влади приводить і те, що списки об`єктів культурної спадщини, які повинна оприлюднювати місцева влада, дотепер залишаються закритими для громадськості. Духовичний додав, що до списку ворогів української культури будуть занесені посадові особи, підписи яких стоять на дозволах на руйнування архітектурних пам`ятників.

Зі свого боку генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець зауважив, що керівники музеїв не мають жодного впливу на прийняття рішень у культурній сфері, а музеї не мають коштів для свого розвитку. За його даним, 85% бюджету музею йде на заробітну плату працівникам, а 15% - на сплату комунальних послуг, тоді як у світі музеї виділяють на оплату праці тільки 5-10% від загального бюджету.

За словами директора історико-архітектурного музею Київська фортеця В`ячеслава Кулініча, музей провів вісім судів щодо незаконної забудови, і усі виграв. Зокрема, Вищий адміністративний суд Києва відмовив забудовникові, що планував побудувати 24-поверховий будинок "на порозі музею".

Він також повідомив, що після того, як Президент України своїм указом надав музеєві статус національного, київська влада не передає власність музею в державну власність через земельний інтерес.