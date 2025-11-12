За його словами, Путін показав себе не найкращим чином.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна готова воювати ще три роки, але президент РФ Володимир Путін не зможе стільки витримати. Про це пише Clash Report.

"Україна готується ще до трирічної війни, а подібні колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", - сказав він.

За його словами, Путін показав себе не найкращим чином.

"Ми думали, що у нього друга у світі армія, а він думав, що це буде легкою прогулянкою, триденною операцією. Минуло понад 10 років, а він усе ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", - заявив Сікорський.

Він також закликав ЄС відігравати активнішу роль у переговорах про майбутнє мирне врегулювання. Дипломат додав:

"Сподіваюся, США продовжать постачати Україні розвіддані. Звичайно, Польща оплачує термінали Starlink, боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони і дальніх ударів, також важливі".

Війна в Україні - прогнози експертів

Раніше заступник редактора The Economist Едвард Карр писав, що якщо повномасштабна війна в Україні триватиме до 10 червня 2026 року, вона стане тривалішою, ніж Перша світова війна.

За його словами, бойові дії зайшли в глухий кут, але вище командування Росії продовжує витрачати життя солдатів в одній приреченій на провал атаці за іншою.

