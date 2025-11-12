Єнс Столтенберг заявив, що Норвегія може взяти участь у планах ЄС щодо "репараційного кредиту", але не надаватиме гарантій самостійно.

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" для України. Проте країна не використовуватиме для цього свій суверенний фонд. Про це заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг в інтерв'ю NRK.

"Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму. Це не так", - сказав він.

У виданні зазначили, сума становить понад 1,6 трильйона норвезьких крон (близько 159 млрд доларів). Планується, що "репараційний кредит" буде заснований на заморожених російських коштах, більша частина яких наразі перебуває в депозитарії Euroclear у Бельгії.

У виданні нагадали, що Бельгія раніше виступила проти ідеї використання заморожених коштів Росії. Брюссель аргументував свою позицію тим, що він побоюється судових позовів з боку Москви.

Столтенберг у розмові з журналістами заявив, що Норвегія вже робить значні фінансові внески на користь України. Він додав, що його країна також може взяти участь у планах Євросоюзу щодо "репараційного кредиту", але не надаватиме гарантій самостійно.

За словами міністра фінансів Норвегії, рішення буде ухвалено з урахуванням того, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту для України.

Крім того, у виданні нагадали, що 13 листопада міністри фінансів країн ЄС мають обговорити способи надання Україні 130-140 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів.

План із замороженими активами РФ "зайшов у глухий кут"

Раніше Politico писало, що європейські зусилля задіяти заморожені російські активи для підтримки України застопорилися через заперечення Бельгії. Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також виступає проти цього рішення.

У виданні зазначили, що вимоги Бельгії про фінансові гарантії від столиць Євросоюзу за цим кредитом стали центральною проблемою ініціативи. Два обізнаних про підсумки переговорів джерела повідомили виданню, що високопоставлені представники Єврокомісії не змогли переконати бельгійське керівництво підтримати план.

