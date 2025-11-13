Фінансист Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики разом із підприємцем Тімуром Міндічем заперечив звинувачення Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це пишуть "Схеми".
Чоловік заявив, що "повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час".
Спочатку Цукерман сказав, що не хоче спілкуватися, але коротко відповів на питання про підозру: "Все неправда, все брехня".
На уточнення, чи перебуває він в Ізраїлі, сказав, що це "не має значення", і додав, що "із задоволенням" повернеться в Україну, бо це його Батьківщина, - "коли буде час".
За даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно пару тижнів тому. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше виїжджав з України.
Міндіч та Цукерман - деталі
Раніше Тімура Міндіча та Олександра Цукермана було внесено до бази "Миротворець". Їх підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації кримінальних коштів.
У "Миротворці" зазначили, що Цукерман (кодове ім'я "Шугармен") був співробітником так званого "бек-офісу з легалізації коштів Міндіча і особисто давав доручення про передачу коштів його співробітницям.