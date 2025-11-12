Дипломати розповіли про поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування України.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, держсекретар Сполучених Штатів Америки), а також Висока представниця Європейського Союзу вважають, що поточна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів між Росією і Україною. Про це йдеться у заяві міністрів G7 за підсумками зустрічі в регіоні Ніагара (провінція Онтаріо).

Зокрема, топ-дипломати G7 підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності.

"Ми знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - наголошується у заяві.

Відео дня

Разом з тим, як відзначили топ-дипломати G7, їх країни збільшують економічні витрати для Росії та вивчають можливості вжиття заходів проти країн та організацій, які допомагають фінансувати її військові зусилля. У заяві підкреслюється:

"Ми засудили надання Росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм, що стало вирішальним фактором, що сприяло війні Росії".

Також дипломати розповіли про поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше скоординоване використання заморожених російських суверенних активів у їхніх юрисдикціях для підтримки України.

"Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України", - йдеться у заяві.

Війна в Україні - можливість переговорів

Як повідомляв УНІАН, раніше до негайного припинення вогню закликав президент США Дональд Трамп. Очільник Білого дому переконаний, що переговори про припинення війни мають передбачати зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту.

Водночас, росіяни відкидають такий варіант і вимагають територіальних поступок від України. Президент України Володимир Зеленський відстоює позицію, що Україна ніяких територій дарувати Росії не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: