Херсонес визнали спадщиною ЮНЕСКО
Більшістю голосів
Сьогодні під час засідання 37-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі більшістю голосів «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» було внесено до Списку всесвітньої спадщини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, за словами міністра Леоніда Новохатька, «пам'ятка складається з кількох заповідних ділянок, це частина античного Херсонеського городища та його сільськогосподарської округи – хори».
«Херсонеське городище є єдиним у Північному Причорномор'ї цілісно збереженим зразком античного міста, яке існувало з V ст. до н.е. по XIV ст. н.е. Тут збереглися залишки міського планування вулиць, житлових, господарських та культурних споруд», - сказав Новохатько.
«Хора - це унікальні фрагменти ділянок сільськогосподарських околиць стародавнього міста. Єдиний подібний приклад у Європі, який дає можливість зрозуміти систему організації господарської діяльності та розподілу території між громадянами античного міста», - наголосив міністр.
«Тепер до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять сім українських культурно-архітектурних та природних об’єктів», - підкреслив Новохатько.
До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО українських культурно-архітектурних та природних об’єктів входять:
стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. - 14 н.е.);
дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі;
Київ: Собор Св. Софії, Києво-Печерська Лавра та прилеглі монастирські споруди;
ансамбль історичного центру Львова;
букові праліси Карпат (транскордонний українсько-словацький об’єкт);
геодезична дуга Струве (транскордонний геодезичний об’єкт);
резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів (Чернівецькій національний університет імені Юрія Федьковича).
У попередньому списку тепер перебувають 12 українських та спільних транскордонних об'єктів:
археологічна пам’ятка «Кам’яна могила»;
астрономічні обсерваторії України;
Бахчисарайський ханський палац;
Судацька фортеця;
культурний ландшафт каньйону Кам’янець-Подільського;
історичний центр Одеси;
історичний центр Чернігова;
Кирилівська церква;
Андріївська церква;
Миколаївська астрономічна обсерваторія;
Канівські Дніпровські схили з могилою Тараса Шевченка;
торгові пости і фортифікаційні споруди на Генуезьких торговельних шляхах від Середземномор’я до Чорного моря.