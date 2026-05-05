Росія вдарила по залізниці в трьох регіонах: Кулеба показав наслідки

Знищено вагон, люди не постраждали.

Сьогодні, 5 травня, Росія вчергове атакувала об’єкти "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Зафіксовано ушкодження, але люди не постраждали.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, близько 07:30 на Харківщині ворожий БПЛА атакував та знищив вагон.

"Люди в безпеці. Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо – без постраждалих", - зазначив Кулеба.

На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання.

Віцепрем’єр зазначив, що ще один з російських ударів відбувся по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії.

"Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає", - додав Кулеба.

Удари РФ по українській залізниці

22 квітня росіяни атакували своїми БПЛА станцію Запоріжжя-Ліве у Запорізькій області. Тоді під ударом був сортувальний парк. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Помічник машиніста отримав смертельні травми, машиніст поранений і його госпіталізували.

20 квітня під ворожий удар потрапив потяг та вокзал в Харківській області. Тоді було пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу. Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що через прицільні атаки Росії по потягам "Укрзалізниця" змінила правила для пасажирів. У разі повітряної загрози поїзди можуть зупиняти заздалегідь, а пасажирів евакуйовувати у безпечні місця або укриття. Рішення щодо евакуації ухвалюються на основі постійного моніторингу ситуації в повітрі та у координації з військовими.

