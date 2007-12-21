Врублевська презентувала біографічний роман про Ольгу Кобилянську

У Києві презентовано книгу Валерії ВРУБЛЕВСЬКОЇ про українську письменницю Ольгу Кобилянську “Шарітка з Рунгу”.

Презентація книги відбулася сьогодні в УНІАН.

В.ВРУБЛЕВСЬКА зазначила, що ідея цієї книжки з’явилася після написання біографічного роману про співачку Соломію Крушельницьку.

“Коли з’явилася моя перша біографічна книжка про велику жилку України Крушельницьку, я зрозуміла, що нема нічого дорожчого, сильнішого і дозволеного в тому житті, щоб вертати своєму народові його великі імена, і цим укріплювати його, тому почала думати, хто має бути наступним”, - сказала В.ВРУБЛЕВСЬКА. Вона повідомила, що книгу “Шарітка з Рунгу” почала писати ще у 1978 році.

За словами письменниці, її зацікавила особистість О.Кобилянської, бо вона є найсуперечливішою постаттю в українській літературі. “Вона була жінка, яка замінила життя жінки на перо і папір”, - додала В.ВРУБЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що приводом закінчити писати книгу “Шарітка з Рунгу” стала поява версії про те, що начебто О.Кобилянська була лесбіянкою. “Це було так несправедливо і не мало нічого спільного з її життям”, - додала В.ВРУБЛЕВСЬКА.

У свою чергу, присутня на прес-конференції старший науковий співробітник Інституту літератури НАНУ Ніла ЗБОРОВСЬКА зазначила, що романтизований біографічний роман “Шарітка з Рунгу” написаний на високому психоаналітичному рівні.

“ВРУБЛЕВСЬКА подала Кобилянську як проблему психологічну. Вона не витлумачує факти, а описує їх так, щоб задуматися над проблемою Кобилянської. Передовсім – це проблема нереалізованої жінки в родинному, материнському та жіночому сенсі”, - додала вона.

*** В.ВРУБЛЕВСЬКА народилася у місті Житомирі. Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т.Шевченка. Кандидат філософських наук.

Лауреат республіканської премії з драматургії імені Олександра Корнійчука. Член Спілки письменників України.

Починала свій творчий шлях з 1967 року як дитяча письменниця та перекладач з польської мови.

П’єси В.ВРУБЛЕВСЬКОЇ “Кафедра”, “Візаві”, “Перехрестя”, “Спокуси Хоми Брута” ставилися у багатьох театрах, в у тому числі й за кордоном.

В.ВРУБЛЕВСЬКОЇ - автор роману-біографії “Соломія Крушельницька”, повісті “Емансипатка”, а також сценаріїв до фільмів “Повернення Батерфляй” та “Первоцвіт”.