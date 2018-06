Помер знаменитий бродвейський хореограф Майкл Кідд (фото)

У Лос-Анджелесі у віці 92 роки від раку помер Майкл Кідд (Michael Kidd), один з найзнаменитіших бродвейських хореографів, який ставив танці для зірок рангу Фреда Астера. Про смерть Кідда повідомляє газета The New York Times.

На рахунку Кідда - п`ять премій "Тоні", які були присуджені йому за "Веселку Фініана" (1947), "Хлопці і лялечки" (1951), "Канкан" (1954), "Крихітка Абнер" (1957) і "Дестрі знову в сідлі" (1960). Найзнаменитіші кінофільми, для якого Кідд ставив танці - це мюзикли "Музичний фургон" (1953) і "Сім наречених для семи братів" (1954).

У кінці 1960-х Кідд ставив номери для відомих фільмів із Джулі Ендрюс ("Зірка!") і Барбрі Стрейзанд ("Хелло, Доллі!"). У 1970-х і 1980-х він брав участь у телевізійних музичних постановках. У числі його останніх робіт були два музичні відеокліпи Джанет Джексон - "When I Think of You" (1986) і "Alright" (1989). У 1997 році Американська кіноакадемія присудила Кідду почесний "Оскар".

