Українець вперше нагороджений орденом ”Лоренцо Чудовий Медичі”

У світі мистецтва цей орден має не меншу шану, ніж Нобелевська премія. Скульптор, якого визнали у світі, невизнаним лишається тільки на батьківщині. У Луганську Миколу Шматька з нагородою вітали тільки родина та журналісти.

У Флоренції на всесвітній виставці мистецтв уславився український скульптор. Микола Шматько презентував три шедеври з білого мармуру. Найвідоміший – "Дівчина, що поклоняється сонцю". Унікальність композиції в тарілці, яку тримає дівчина. На просвіт у мармурі чітко проступає нерукотворний образ Христа. На виставці за участю тисячі митців світу, ім’я українця серед переможців уперше.

Микола Шматько, скульптор: "Я был уверен, что я достойно могу представить Украину, но я не надеялся, что меня могут наградить. Все это дело тонкое, люди стоят за этим и лоббируют места. Меня никто не поддерживал по факту, ни Украина, это я боролся за Украину".

В Україні у Шматька репутація скандаліста - через галерею у центрі міста, яку йому можновладці спочатку подарували, а потім забрали. Нині скульптора з його творіннями виселили на околицю Луганська. Місцеві чиновники, з якими у "мармурового короля" не склалися стосунки, проігнорували навіть факт нагороди земляка.

Микола Шматько, скульптор: "Никто даже не встречал. Кому это надо? Ни администрации, ни управлению культуры, ни министерству, я просто здесь ненужный человек, вот в чем суть вопроса".

Сьогодні Шматько не приховує: він міняє Луганщину на столицю. А в разі отримання пристойної пропозиції з-за кордону, покине й Україну.

"Факти", ICTV