Макрон закликав США лишатися з Європою, щоб досягти тривалого миру в Україні

За його словами, в Європі вітають та підтримують мирні зусилля, які докладають Сполучені Штати Америки.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що єдність між Європою та Сполученими Штатами є ключовою для підтримки України. Він спростував інформацію, поширену журналістами, що існує ризик зради України з боку США. Як повідомляє Reuters, про це Макрон сказав на брифінгу під час візиту до Китаю.

"Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання є надзвичайно важливою. І я кажу це знову і знову, нам потрібно працювати разом", – сказав він.

За його словами, в Європі вітають та підтримують мирні зусилля, які докладають Сполучені Штати Америки.

Відео дня

"Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, які очолять ці мирні зусилля", – зазначив Макрон.

Президент Франції також прокоментував інформацію, поширену в ЗМІ, де він та канцлер Німеччини нібито висловили серйозний скептицизм щодо зусиль США в переговорах щодо досягнення миру між Україною та Росією.

"Я все заперечую. Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполученим Штатам потрібні ми, щоб цей мир був тривалим і міцним", - підкреслив він.

Мирні переговори - більше новин

Як повідомляв УНІАН, напередодні німецьке видання Spiegel з посиланням на витік інформації після секретної телефонної конференції за участі європейських лідерів написало, що ь Макрон побоюється, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну під час мирних переговорів з РФ.

Зазначалося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон мають глибоку недовіру до США, коли справа стосується мирних переговорів з Україною і Росією.

При цьому, за даними ЗМІ, у США намагаються перекласти на Європу більшу частину оборонних можливостей НАТО вже до 2027 року. Якщо цього не станеться, то США можуть припинити участь у деяких механізмах оборони НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: