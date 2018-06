«Золотий ведмідь» Берлінського кінофестивалю їде до Бразилії

Головний приз за кращий фільм - "Золотий ведмідь" - 58-го Берлінського кінофестивалю одержав бразильський фільм про жорстокість поліції "Елітний загін" ("The Elite Squad"), передає Lenta.ru з посиланням на France Presse.

Дебютний повнометражний художній фільм режисера Жозе ПАДІЛЬЇ (Jose Padilha) розповідає про корупцію і насильство в поліції Ріо-де-Жанейро. Картина заснована на реальних подіях і, на думку деяких критиків, не засуджує жорстокість, а, навпаки, її прославляє.

Приз за кращу режисуру одержав американський режисер Пол Томас АНДЕРСОН за фільм "Нафта" ("There will be blood"). У 2000 році він вже одержував "Золотого ведмедя" в Берліні.

Найкращим актором був визнаний іранець Реза НАДЖИ (Reza Najie), а найкращою актрисою - британка Салі ХОКІНС (Sally Hawkins), яка зіграла в новому фільмі Майка ЛІ "Відчайдушна" ("Happy-go-lucky").

За 11 днів кінофестивалю було показано 383 фільми.

Офіційно Берлінале закриється сьогодні, коли організатори згорнуть у рулон і приберуть до наступного кіносвята 19-метрову червону килимову доріжку.