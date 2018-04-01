Прикордонники жартують: кордон будуть охороняти за допомогою крокодилів (відео)

За допомогою рептилій прикордонники, як стверджується, будуть ловити браконьєрів та контрабандистів.

Державна прикордонна служба України під наглядом науковців-зоологів розпочала експеримент, що дозволить їй використовувати в охороні кордону нільських крокодилів.

Як зазначається у повідомленні на сайті ДПСУ, рептилії «працюватимуть» винятково на водній ділянці. Для початку їм довірять охорону прикордонних катерів та кораблів, що базуються на Одещині.

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Перший вихід крокодилів на службу, як повідомляється, відбудеться лише за сприятливих погодних умов. Адже рептилія почувається комфортно за температури вище 18 градусів. А її комфорт – запорука успіху. Житимуть службові тварини у спеціально обладнаних тераріумах на території частини.

Ідею альтернативного застосування рептилій у прикордонній службі підтримали співробітники Одеського зоопарку. Вони ж надали морякам-прикордонникам перших «новобранців». Разом із крокодилами до Одеського загону морської охорони було мобілізовано кваліфікованого працівника зоопарку. Він супроводжуватиме вихованців на весь період адаптації, доки ті повністю освояться у новій ролі.

Зазначається, що крокодили здатні реагувати на найменший сплеск води на відстані до ста метрів, а так звана «третя повіка» дозволяє їм стежити за обстановкою під водою. Довжина рептилії – приблизно два метри, і одним ударом хвоста вона здатна потопити алюмінієвий човен.

«Прикордонники ж сподіваються, що браконьєрам та контрабандистам, які останнім часом активно використовують сучасне дайверське спорядження, не доведеться перевіряти щелепи нільського крокодила на міцність. Адже сама лише присутність хижака на ділянці підрозділу стане потужним стримуючим фактором для злочинців», - вказано у повідомленні.

Якщо експеримент виявиться вдалим, то у перспективі крокодили поповнять лави помічників прикордонників Херсонського та Ізмаїльського загонів.

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