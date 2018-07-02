У київському супермаркеті кіт поласував ковбасою прямо з прилавка (відео)

Користувачі, однак, зазначили, що подібний інцидент є грубим порушенням санітарних норм.

В київському супермаркеті «Континент», який розташований по вулиці вул. Свободи, 26 помітили кота, що ласував ковбасою прямо з прилавка.

Відповідне відео очевидці виклали у Facebook на сторінці dtp.kiev.ua.

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«На прилавку магазину кошак не соромлячись уплітає ковбасу за дві щоки. Якщо їсть, значить не все втрачено», - підписала відео автор.

У коментарях користувачі жартома почали цікавитися маркою ковбаси, адже як на їхню думку, кіт відмінно має разбираеться в ковбасі. "Якщо їсть, значить ковбаса з м'яса", "Гарна ковбаса, треба брати", - жартують одні. Інші користувачі, однак, зазначили, що подібний інцидент є грубим порушенням санітарних норм.

Як повідомляв УНІАН, раніше в одному з київських супермаркетів кіт переплутав ящик цукру з туалетом.