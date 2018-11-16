Білка-акробат і здивований лемур: фіналісти конкурсу найсмішніших фотографій дикої природи

Знімки з цієї галереї стали фіналістами в категорії глядацьких симпатій.

Оголошені фіналісти фотоконкурсу найсмішніших фотографій дикої природи (Comedy Wildlife Photography Awards).

Як повідомляє Російська служба ВВС, конкурс проводиться четвертий раз і користується у професіоналів і любителів фотографії великою популярністю. Щорічно на нього надсилають тисячі робіт. Ми зібрали знімки, які пройшли в заключний етап конкурсу.

Сподіваємося, що дивлячись на ці фотографії, ви посміхнулися так само широко, як цей тюлень. Знімки з цієї галереї стали фіналістами в категорії глядацьких симпатій. Переможець буде оголошений в кінці листопада.

Всі фотографії захищені авторськими правами.