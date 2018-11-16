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Білка-акробат і здивований лемур: фіналісти конкурсу найсмішніших фотографій дикої природи

17:03, 16 листопада 2018
Курйози
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"Стоп, ти не пройдеш!" Білку рідко можна побачити в такій незвичайній позі / фото MARY MCGOWAN

Як повідомляє Російська служба ВВС, конкурс проводиться четвертий раз і користується у професіоналів і любителів фотографії великою популярністю. Щорічно на нього надсилають тисячі робіт. Ми зібрали знімки, які пройшли в заключний етап конкурсу.

"Ви мене шукаєте?" Яскраво зелена жаба майже зливається з листям, але фотографу вдалося розгледіти / фото MUNTAZERI ABDI
"Перепрошую, я вас не дуже втомив?" Схоже, одна із сов зовсім не налаштована на розмови / фото DANIELLE D ERMO
"Я довго так можу простояти, взагалі не проблема". У цій білки прекрасне відчуття балансу і хороша розтяжка, але повторювати цей трюк не варто / фото GEERT WEGGEN
"Помста бегемотика". На конкурс було надіслано кілька тисяч фотографій, але тільки 41 знімок вийшов у фінал. Цей голодний бегемотик підкорив суддів / фото MICHAEL LANE
Незрозуміло, що так сильно здивувало лемура, але фотографу дуже пощастило зловити момент / фото JAKOB STRECKER
Лось явно здивований жестом свого одноплемінника / фото BARNEY KOSZALKA
Усміхнений тюлень / фото AMY KENNEDY

Сподіваємося, що дивлячись на ці фотографії, ви посміхнулися так само широко, як цей тюлень. Знімки з цієї галереї стали фіналістами в категорії глядацьких симпатій. Переможець буде оголошений в кінці листопада.

Всі фотографії захищені авторськими правами.

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Теги: #фоторепортаж#дика природа