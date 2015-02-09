Вчені з'ясували, чому коти люблять ховатися в коробках

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Applied Animal Behaviour Science, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Phys.org, повідомляє Lenta.ru.

Виявилося, що вихованці, забираючись в ящики, таким чином намагаються боротися зі стресом. До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши поведінку 19 кішок, які потрапили в притулок для бездомних тварин.

Вчені розділили кішок, з якими проводилося дослідження, на дві групи. Тварини першої групи мали доступ до коробок і в разі необхідності могли сховатися в них. У кішок другої групи такої можливості не було.

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Вже на третій день експерименту фахівці виявили, що вихованцям з другої групи важче адаптуватися в новому колективі. Дослідження тривало два тижні.

Як відзначають вчені, кішки люблять сидіти в коробках ще й тому, що в них тепліше і тварини витрачають менше енергії на підтримання необхідної температури тіла.