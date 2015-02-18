Мер Бостона закликав містян припинити стрибки в замети
17:02, 18 лютого 2015Курйози
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У США мер Бостона звернувся до мешканців міста з закликом "припинити клеїти дурня", маючи на увазі епідемію стрибків з вікон у снігові кучугури, що охопила Бостон після аномального снігопаду, який у десять разів перевищив сезонну норму.
REUTERS
Про це пише The Independent.
Сотні бостонців стрибають з вікон і ганків у замети, вовтузяться та брьохаються у снігу заради розваги. Новий вид екстремального відпочинку породив популярний хештег #BostonBlizzardChallenge.
Читайте такожСША знову накрили потужні снігопади, Бостон засипало 2-метровими кучугурами (фото)На думку мера, така розвага може призвести до фатальних наслідків. "Це дурість таке робити", - заявив він.
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