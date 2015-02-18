Мер Бостона закликав містян припинити стрибки в замети

Про це пише The Independent.

Сотні бостонців стрибають з вікон і ганків у замети, вовтузяться та брьохаються у снігу заради розваги. Новий вид екстремального відпочинку породив популярний хештег #BostonBlizzardChallenge.

Читайте такожСША знову накрили потужні снігопади, Бостон засипало 2-метровими кучугурами (фото)На думку мера, така розвага може призвести до фатальних наслідків. "Це дурість таке робити", - заявив він.